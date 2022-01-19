Ярославский заявил, что не спешит радоваться, несмотря на отрыв в 11 очков от «Кривбасса»

«Металлист» уверенно идет к чемпионству в Первой лиге и выходу в УПЛ

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями по поводу турнирной борьбы в Первой лиге.

«Металлист» очень мощно прошел первую часть чемпионата Первой лиги. Вселяет ли это надежду, что команда так же закончит чемпионат?

Я никогда не загадываю. Просто надо работать на результат. Основное – это кропотливый, педантичный труд. Результат придет, если ты трудишься.

11 очков отрыва от «Кривбасса» по результатам первого круга. Как вы себя ощущаете на олимпе?

Никакого олимпа нет. Я всегда говорю: счет на табло и финальный свисток – вот это олимп. Если в первом тайме ты выигрываешь 4:0 или 5:0, то не факт, что при финальном свистке ты будешь иметь тот же результат. Может оказаться 5:6. Пока не свиснет финальный свисток Первой лиги, я никаких прогнозов делать не хочу.

Ярославский также заявил, что хочет выбить из кубка «Зарю».