Ященко: «Генк» по уровню не уступает «Шахтеру», так что «горнякам» нужно взять свое»

Бывший игрок донецкого клуба поделился мнением о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов

Фото: shakhtar.com

Экс-полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко высказался о предстоящем матче «горняков» в квалификации Лиги чемпионов против «Генка»:



Хочется, чтобы «Шахтер» повторил тот же результат, что и в первом матче с «Генком». Но «горнякам» еще нужно стабилизировать игру и вернуться к футболу с хорошими контратаками и отличным владением мячом. Сейчас продолжается формирование команды, тренер прививает ей новую игровую идею, поэтому интересно увидеть и что-то новое.

Кто из новичков «Шахтера» вам понравился, и кто из них может решить судьбу матча с «Генком»?

Трудно сказать… Пока я не вижу, в чем они сильны, и в чем превосходят старожилов команды. В первом матче с Генком в старте вышло всего два украинца. Может быть, в ответной игре Де Дзерби станет больше доверять украинским футболистам. Чья игра мне понравилась? Тете демонстрирует хороший футбол.

Рискует ли «Шахтер», в связи с перестройкой, остаться в этом сезоне без Лиги чемпионов?

Как бы там ни было, но еврокубковый опыт у «горняков» есть, да и тренер работал в Серии А. Думаю, что ниже своего уровня никто в «Шахтере» не опустится.

Какое впечатление у вас оставила игра «Генка»?

Это серьезная команда, дисциплинированная, с хорошими контратаками и подбором футболистов. «Генк» – коллектив уровня «Шахтера». На этой стадии Лиги чемпионов сошлись две равные команды и «горнякам» нужно суметь взять свое.

Учитывая победу в первом поединке, как Шахтеру лучше сыграть в Киеве?

«Горняки» все равно станут играть на победу. Но нельзя бежать вперед, сломя голову. Ничего срочного для «Шахтера» в домашнем матче не будет, а значит, лучше все делать размеренно, с умом, без грубых ляпов. Важно будет в первые 30 минут понять, в каком состоянии в Украину приехал «Генк».

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк». Видео трансляция «Шахтер» – «Генк». Начало матча – сегодня, 10 августа, в 20:30.