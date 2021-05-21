Яя Туре будет работать в российском клубе – источник

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Агент Дмитрий Селюк сообщил, что помощник главного тренера в «Олимпике» Яя Туре летом может перебраться в Россию.

Но на курсы и экзамены можно приезжать и из другого города. Понятно, что его присутствие в «Олимпике» – большой плюс для клуба. Его уважают все футболисты, это очень серьезная фигура. Он столько лет играл в «Барселоне» и «Манчестер Сити». Работал с Гвардиолой, Манчини и Пеллегрини. Теперь он может делиться с другими своим огромным опытом.

Летом он может переехать в Россию. Если сложится, дай бог, то именно в премьер-лигу. Уровень чемпионата России намного выше, хотя сборная Украины играет лучше. Многие игроки уезжают в Европу».