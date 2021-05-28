Гвардиола: «Мы выиграли АПЛ, но сомневаюсь, что это поможет нам в финале Лиги чемпионов»
Йоканович – новый главный тренер «Шеффилда»
«Клинкам» предстоит играть в Чемпионшипе
09:36
Славиша Йоканович / фото - The Athletic
Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал сербский специалист Славиша Йоканович, сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны согласовали трехлетний контракт. В клубе ждут, что 52-летний коуч поможет «клинкам» пробить себе путь обратно в АПЛ.
Минувший сезон команда закончила на последнем месте английского чемпионата и отправилась прямиком в Чемпионшип.
Последним местом работы Йокановича числится катарский «Аль-Гарафа». До этого серб успел потренировать «Партизан», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби Тель-Авив», «Эркулес» и «Левски».
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