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Йоветич покинул «Монако»
Черногорец не стал продлевать контракт с клубом
19:33
Стеван Йоветич / фото - Getty Images
Нападающий «Монако» Стефан Йоветич не стал продлевать контракт с «Монако». Пресс-служба монегасков распрощалась с футболистом в своем Twitter.
«Спасибо, Йове»
Merci Jové pic.twitter.com/o4gAZwAbNW— AS Monaco (@AS_Monaco) May 24, 2021
Контракт футболиста с клубом завершается в 2021 году. В сезоне 2020/21 Йоветич в чемпионате Франции провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись шестью мячами и отдав 1 результативную передачу. Монегаски в финале кубка Франции проиграли ПСЖ, но в чемпионате дважды обыграли парижан.
С 2017 года 31-летний футболист сыграл в 77 матчах, забил 21 мяч и отдал 5 ассистов.
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