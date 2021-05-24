Йоветич покинул «Монако»

Черногорец не стал продлевать контракт с клубом

Стеван Йоветич / фото - Getty Images

Нападающий «Монако» Стефан Йоветич не стал продлевать контракт с «Монако». Пресс-служба монегасков распрощалась с футболистом в своем Twitter.

«Спасибо, Йове»

Контракт футболиста с клубом завершается в 2021 году. В сезоне 2020/21 Йоветич в чемпионате Франции провел 29 матчей во всех турнирах, отличившись шестью мячами и отдав 1 результативную передачу. Монегаски в финале кубка Франции проиграли ПСЖ, но в чемпионате дважды обыграли парижан.

С 2017 года 31-летний футболист сыграл в 77 матчах, забил 21 мяч и отдал 5 ассистов.

Недавно в Лиге 1 определили лучшего вратаря сезона.