Йоветич – второй в истории игрок, забивавший во всех топ-5 лигах Европы

Черногорец играет за «Герту»

Фото: sport.onet

Нападающий «Герты» Стефан Йоветич забил в матче Бундеслиги против «Кельна» (1:3).

Это его первый мяч в Бунделсиге. В «Герту» он перешел этим летом.

Таким образом, Йоветич стал вторым в истории игроком, которому удалось забить во всех топ-5 лигах Европы, сообщает Opta.

Он забивал в АПЛ, играя за «Манчестер Сити». Также Стефан сумел отличится в Серии А за «Интер» и «Фиорентину». В Ла Лиге нападающий забивал в составе «Севильи», а в Лиге-1 — за «Монако». Теперь же он забил в Бундеслиге за «Герту».

Ранее это удалось лишь экс-нападающему сборной Румынии Флорину Рэдучою. Он забивал за «Милан», «Вест Хэм», «Штутгарт», «Монако» и «Эспаньол».