Йович может стать игроком «Интера». «Реал» готов отпустить форварда

Итальянский клуб находится в поисках замены Лукаку

Лука Йович / Фото - goal.com

Форвард «Реала»может сменить клубную прописку и пополнить ряды «Интера». Об этом сообщаетСообщается, что стороны ведут переговоры по поводу аренды игрока.В мадридском клубе не рассчитывают на нападающего и готовы отпустить его в другую команду. «Интер» находится в поисках форварда на замену ушедшемуи готов арендовать серба на сезон-2021/22.Соглашение Йовича с мадридским клубом действует до середины 2025 года.Накануне правый защитник ПСВ