Йович: «Я не просто так перешел в «Реал»
Йович может стать игроком «Интера». «Реал» готов отпустить форварда
Итальянский клуб находится в поисках замены Лукаку
13:23
Лука Йович / Фото - goal.comФорвард «Реала» Лука Йович может сменить клубную прописку и пополнить ряды «Интера». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что стороны ведут переговоры по поводу аренды игрока.
В мадридском клубе не рассчитывают на нападающего и готовы отпустить его в другую команду. «Интер» находится в поисках форварда на замену ушедшему Ромелу Лукаку и готов арендовать серба на сезон-2021/22.
Соглашение Йовича с мадридским клубом действует до середины 2025 года.
Накануне правый защитник ПСВ Дензел Думфрис стал новичком «Интера».
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