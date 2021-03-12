Йовичевич: «Арбитры не должны быть главными актерами в каждом матче»

Игор Йовичевич / Фото: scdnipro1.com.ua

Главный тренер «Денпра-1» Игор Йовичевич дал комментарий пресс-службе клуба о судействе в Украине.

Сейчас в Украине много судейских скандалов. Как вы к этому всему относитесь?

Да, сейчас после каждого матча слышишь комментарии тренеров и президентов клубов, которые критикуют арбитраж. Конечно, судейский комитет анализирует работу своих специалистов, как тренеры своих игроков, и арбитры должны это делать, но если они являются главными актерами в каждом матче, то это явно не тот путь, которым должен идти украинский футбол. Я знаю, что многие специалисты, скаутов, и вообще спортивный мир следит за УПЛ, которая является прочной, мощной лигой, однако если в каждом матче на первый план выходят арбитры, то это не тот путь, ведь хочется сосредоточиться на самой игре. Я, как тренер, хочу выиграть игру: выманить противника, удачно завершить атаку, неожиданно захватить пространство и здесь главные актеры – это футболисты. А когда завершается матч и мы говорим о судействе, то это не верное для украинского футбола направление. Как говорят «дыма без огня не бывает», и если постоянно слышишь эти разговоры после многих игр, то надо комитета арбитров в этом лучше разбираться, чтобы улучшить состояние УПЛ, а мы тренеры будем зацикливаться только на самом футболе. Не хочется, чтобы на результат матча влияли какие-то внешние факторы.

Йовичевич также рассказал о предстоящей встрече против «Ворсклы».