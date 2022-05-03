Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»

Ігор Йовичевич / Фото: Дніпро-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub розповів про перші дні російської агресії проти України.

Я був сам на базі. Багато футболістів мають свої квартири, а я, як тренер, люблю базу. Я сам застряг там разом з жінкою, яка працює на ресепшені внизу. І потім побачив багато дітей з академії, які зустрілись на вулиці і скупчилися в підвалі, який був поруч».