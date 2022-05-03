«Днепр-1» рассматривает трансфер игрока из чемпионата Франции
Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»
Спеціаліст зустрів війну на клубній базі
Ігор Йовичевич / Фото: Дніпро-1
Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub розповів про перші дні російської агресії проти України.
«Це був шок. Перші бомби впали 24 числа – це був шок для всіх. Я порахував, що біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб. Кожна була все ближче і ближче. Був такий шок, що я не знав, що робити, у якому напрямі рухатися – чи йти в підвал, чи куди піти, що взяти з собою. Це моменти, коли мусиш швидко думати.
Я був сам на базі. Багато футболістів мають свої квартири, а я, як тренер, люблю базу. Я сам застряг там разом з жінкою, яка працює на ресепшені внизу. І потім побачив багато дітей з академії, які зустрілись на вулиці і скупчилися в підвалі, який був поруч».
Нагадаємо, раніше Йовічевич розповів, що отримує пропозиції від інших клубів, але планує продовжити працювати в Україні.
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