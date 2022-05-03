Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль 2:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:10
Смешанные единоборства. Combate Global 5

Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»

Спеціаліст зустрів війну на клубній базі
Футбол Украинская Премьер-лига
20:58
Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»
Ігор Йовичевич / Фото: Дніпро-1

Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовичевич в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub розповів про перші дні російської агресії проти України.

«Це був шок. Перші бомби впали 24 числа – це був шок для всіх. Я порахував, що біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб. Кожна була все ближче і ближче. Був такий шок, що я не знав, що робити, у якому напрямі рухатися – чи йти в підвал, чи куди піти, що взяти з собою. Це моменти, коли мусиш швидко думати.

Я був сам на базі. Багато футболістів мають свої квартири, а я, як тренер, люблю базу. Я сам застряг там разом з жінкою, яка працює на ресепшені внизу. І потім побачив багато дітей з академії, які зустрілись на вулиці і скупчилися в підвалі, який був поруч».

Нагадаємо, раніше Йовічевич розповів, що отримує пропозиції від інших клубів, але планує продовжити працювати в Україні.

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Игор Йовичевич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Йовичевич: «Мне поступали многочисленные предложения, но я не хочу покидать «Днепр-1»
Йовичевич: «Мне поступали многочисленные предложения, но я не хочу покидать «Днепр-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 апреля 23:13
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
«Динамо» планирует арендовать лучшего бомбардира УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09 апреля 09:20

Новости: Футбол

ПСЖ поставив цінник на Паредеса. «Ювентусу» він дуже не сподобався
ПСЖ поставив цінник на Паредеса. «Ювентусу» він дуже не сподобався
Лига 1 (Франция)
22:58
Мюллер продовжив контракт з «Баварією» до 2024-го року
Мюллер продовжив контракт з «Баварією» до 2024-го року
Бундеслига (Германия)
22:33
UEFA затвердив дати та час початку всіх матчів збірної України в Лізі націй
UEFA затвердив дати та час початку всіх матчів збірної України в Лізі націй
Сборная Украины
22:10
Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі
Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі
В Украине
21:42
Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»
Йовічевич: «Біля бази «Дніпра» впало п’ять бомб»
Украинская Премьер-лига
20:58
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
В Украине
20:38
FC Juventus и Parimatch Ukraine продолжают помогать украинцам
FC Juventus и Parimatch Ukraine продолжают помогать украинцам
20:01
Шевченко зіграє за збірну у благодійному матчі
Шевченко зіграє за збірну у благодійному матчі
В Европе
19:58
Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Украинские легионеры
19:37
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
10:59
Все новости