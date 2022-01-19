Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал пресс-службе клуба о старте сборов. Также специалист объяснил, что помогло команде закончить первую часть сезона на третьей строчке.

Но все равно микроцикл закончится игрой – в пятницу проведем здесь двухсторонку. Настоящие спарринги уже будут в Турции, и хочется, чтобы в них ребята были не очень уставшими, ведь тогда ты ничего не увидишь.

Все будем делать постепенно. Для нас очень важно провести хорошие сборы. Здесь у нас нулевой, адаптационный этап, чтобы все здоровыми улетели в Турцию, а уже там через спарринги должны закрепить модели игры, которые мы имеем. Цели для нас не изменены.

Наш нынешний статус и место в турнирной таблице – это плод нашей работы: рабочей атмосферы, дисциплины, сплоченности и человеческих отношений внутри коллектива. Мы подтверждали свой класс в каждом матче, пытались на протяжении чемпионата набирать форму и завершили год хорошо.

Но этого уровня может быть недостаточно, ведь соперники теперь готовятся к нам совсем по-другому. Сейчас у нас есть время подготовить себя в перерыве в чемпионате, поэтому будет очень интересно. Мы не хотим отходить от наших завоеванных позиций, но все это только через работу.