Йовичевич: «Довбык и Пихаленок – потенциал сборной Украины»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил в интервью пресс-службе клуба влияние нападающего Артема Довбыка и полузащитника Александра Пихаленка на игру команды.

Это же касается и Довбыка, который после повреждения крестообразных связок в «Мидтьюлланде» долго «выходил» из травмы, набирал форму. Однако в нынешнем чемпионате оба максимально раскрыли свой потенциал.

На данный момент они являются ведущими исполнителями «Днепра-1», и я очень горд, что они есть в нашем коллективе. Довбык и Пихаленок – это потенциал сборной Украины.