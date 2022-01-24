Йовичевич: «Днепр-1» должен быть активным на трансферном рынке»
Йовичевич: «Довбык и Пихаленок – потенциал сборной Украины»
Тренер «Днепра-1» отметил, что форвард и хавбек – ключевые игроки команды
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил в интервью пресс-службе клуба влияние нападающего Артема Довбыка и полузащитника Александра Пихаленка на игру команды.
Оба – уникальные игроки в украинском чемпионате. Один из них, Пихаленок, раньше не имел игровой практики в «Шахтере», ведь там была большая конкуренция. Да и травмы ему мешали. Именно поэтому он не мог проявить себя.
Это же касается и Довбыка, который после повреждения крестообразных связок в «Мидтьюлланде» долго «выходил» из травмы, набирал форму. Однако в нынешнем чемпионате оба максимально раскрыли свой потенциал.
На данный момент они являются ведущими исполнителями «Днепра-1», и я очень горд, что они есть в нашем коллективе. Довбык и Пихаленок – это потенциал сборной Украины.
Известный скаут Алекс Великих назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж.
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