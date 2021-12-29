Йовичевич: «Довбык – лучший! Его можно назвать скромным лидером»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о текущем уровне нападающего Артема Довбыка.

Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников.

Помните его гол «Ворскле» в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи с последующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которой он подкрепляет свои амбиции.

Довбыка можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с «Мариуполем». Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, который думает о коллективе – это и есть наша сила!