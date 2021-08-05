Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»

Артем Довбык / фото - FanDay

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высоко отозвался об игре своего подопечного Артема Довбыка:

Любое мое сообщение, или даже замечание, могло повлиять на концентрацию. Знаю по своей тренерской работе, что с футболистами может сделать какая-то информация извне во время подготовки.

Футболист может неправильно воспринять какое-то сообщение, поэтому нет. Как только турнир закончился – я его поздравил, мы с ним увиделись на клубной базе «Днепра-1».

Перед Довбыком сейчас стоит очень большой вызов. Во-первых – довести начатое до конца, ибо он уже обратил на себя внимание Европы и, конечно, сделать шаг вперед.

Чемпионат мира совсем скоро, для Артема такой турнир большая мотивация. Сейчас мало нападающих его типажа – Лукаку, тот же самый Яремчук.

Футболист, с которым можно отыграться в позиционной атаке, который может подержать мяч в ногах, может в контратаках оттягивать на себя внимание и давать время для маневров партнерам, может воспользоваться пространством и сам убежать с мячом, хорош на стандартных положениях.

В Украине нет такого форварда, как Артем. Он – лучший нападающий страны. Нужно обратить внимание на то, что он пережил серьезную травму. Сначала пропустил 7-8 месяцев из-за нее, потом набирал форму в течение 3-4 месяцев, почти год карьеры по сути выпал.

Не играть столько и вернуться на серьезный уровень значит обладать сумасшедшим потенциалом».