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Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»

Игрок произвел на всех большое впечатление
Футбол Украинская Премьер-лига
09:15
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Артем Довбык / фото - FanDay

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высоко отозвался об игре своего подопечного Артема Довбыка:

«На протяжении Евро не написал Довбыку ни одного сообщения, даже ни разу не позвонил. Очень уважаю Андрея Николаевича. Евро – это его период.

Любое мое сообщение, или даже замечание, могло повлиять на концентрацию. Знаю по своей тренерской работе, что с футболистами может сделать какая-то информация извне во время подготовки.

Футболист может неправильно воспринять какое-то сообщение, поэтому нет. Как только турнир закончился – я его поздравил, мы с ним увиделись на клубной базе «Днепра-1».

Перед Довбыком сейчас стоит очень большой вызов. Во-первых – довести начатое до конца, ибо он уже обратил на себя внимание Европы и, конечно, сделать шаг вперед.

Чемпионат мира совсем скоро, для Артема такой турнир большая мотивация. Сейчас мало нападающих его типажа – Лукаку, тот же самый Яремчук.

Футболист, с которым можно отыграться в позиционной атаке, который может подержать мяч в ногах, может в контратаках оттягивать на себя внимание и давать время для маневров партнерам, может воспользоваться пространством и сам убежать с мячом, хорош на стандартных положениях.

В Украине нет такого форварда, как Артем. Он – лучший нападающий страны. Нужно обратить внимание на то, что он пережил серьезную травму. Сначала пропустил 7-8 месяцев из-за нее, потом набирал форму в течение 3-4 месяцев, почти год карьеры по сути выпал.

Не играть столько и вернуться на серьезный уровень значит обладать сумасшедшим потенциалом».

Нападающий обратил на себя внимание широкой публики, когда забил на 120-й минуте победный гол в ворота сборной Швеции в 1/8 Евро-2020.

Уже в первом туре УПЛ нападающий снова громко о себе заявил, забив дуль и став лучшим игроком тура в чемпионате.

Напомним, Довбыком интересуется европейский гранд.

Источник: FootballHub Павел Харченко
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Теги

Артем Довбик Артем Довбык Игор Йовичевич

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