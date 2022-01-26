Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»

Артем Довбык / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о форварде команды Артеме Довбыке.

— Да. У нас растет уверенность. Мы приближаемся к цели, которую ставили перед собой. Ожидания наших болельщиков сейчас совершенно другие. По ходу матчей от нас требуют играть с позиции фаворита.

Мы это слышим и от наших фанатов, и от наших руководителей. Нужно не терять концентрацию. Нельзя далеко смотреть вперед, на пять месяцев. Сейчас важно подготовиться и идти от матча к матчу. Сначала игра с Десной и так далее.

— У вас играет лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик. Он еще может прибавить? Когда ему нужно уходить в более сильный клуб?

— Я думаю, что у него такой запас прочности, что он может спокойно играть в топ-5 лучших футбольных лиг Европы. Артем очень скромный парень. Он всегда умеет слушать наставника. Это его сильная сторона. К примеру, в заключительной игре в Мариуполе у него было три выхода один на один с вратарем соперника.

Мы знаем, и он знает, что это был не его день. Мы получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара, и он дал возможность пробить с точки Пихаленку. Хотя он наш пенальтист. Наверное, половина команд Европы хотят его купить.

Но у него цена высокая. Полагаю, что Артем, вместе со своей семьей и агентом примут решение о том, когда ему нужно перейти в другой клуб. В данный момент я, как главный тренер, хочу, чтобы он остался в «Днепре-1» и вокруг него строить команду