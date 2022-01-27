Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»

Команда идет на третьем месте после первой части сезона

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о прогрессе и целях команды.

Еще весной, в прошлом чемпионате, ваша команда стала набирать ход и к осени набрала крейсерскую скорость. 2021 год – лучший в вашей тренерской карьере?

«Я думаю, что, да. Это меня радует, как тренера. Я улучшаю себя, свою работу. Считаю, что сейчас я лучший тренер, чем три года назад. Мои амбиции, мой голод к работе – никто не может забрать. 2021 год в «Днепре-1» показал, чего мы хотим достичь в модели игры, в тренерской философии. Наш стиль – иметь мяч в ногах, насколько это возможно. Люди видят, что мы пытаемся положить мяч вниз, мы хотим доминировать на футбольном поле. Сколько голов мы забили в переходных моментах. Мы стараемся реагировать и после отбора мяча. Нам удавалось доминировать и забивать голы в четырех фазах игры. Мы забивали и после контроля мяча, после позиционных атак, в контратаках, и после прессинга. Это богатство для нашей команды».

Какую оценку дадите за первую часть сезона?

«Оценку нашей игры пусть дают журналисты. Пока можем видеть промежуточный результат. Я боюсь потерять, что мы имеем. Это позитивный страх, он дает нам энергию. Мы сыграли всего 18 игр. Впереди 12 матчей чемпионата и кубковый поединок против «Ворсклы». Мы сейчас начали подготовку дома, в Днепре. Пока мы работаем довольно продуктивно. Нужно заложить фундамент физической подготовки».

Дома «Днепр-1» победил в восьми матчах, лишь раз проиграв. Какой секрет успеха в родных стенах?

«Победа дает тебе уверенность. К примеру, в тренировочном процессе мы ставим Довбика против Сватка или Логинова. Это настоящая битва, похлеще, чем в официальном матче. Иногда останавливаю тренировки и говорю: ребята, поменьше агрессивности. Футболисты сами подняли планку и не хотят ее опускать. Еще год назад мы были на последнем месте. Из того состава у нас осталось 8 или 9 человек. Для игроков это наихудший момент в карьере, когда ты в самом низу. Критики, серьезной критики, всегда много в этот момент, это очень трудно. Нужно много работать и мы дошли то того, кто нас раньше критиковал, сейчас нас хвалят».

Вы будете довольны третьим местом?

«Когда наступит 21-е мая и завершится чемпионат Украины, мы посмотрим на турнирную таблицу. Перед началом сезона мы хотели быть в зоне еврокубков. Безусловно, третье место лучше, чем четвертое. Я, по натуре победитель и переношу этот менталитет на ребят. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы финишировать в тройке призеров».

Кто главные конкуренты «Днепра-1»?

«Ворскла» и «Заря» наши конкуренты за третье место. Очень важны игры между собой. Однако чрезвычайно важно выигрывать у тех команд, которые находятся ниже нас. Кто потеряет меньше очков в играх с клубами нижней части турнирной таблицы, тот и будет на третьем месте в конце чемпионата».

«Днепр-1» занимает третью строчку в таблице, уступая лишь «Динамо» и «Шахтеру», а также имея преимущество в 4 очка над «Зарей», которая идет на 4-й строчке.

Ранее Йовичевич рассказал, что Довбыком интересуется половина Европы.