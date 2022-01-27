Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»

Команда идет на третьем месте после первой части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
12:11
Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о прогрессе и целях команды.

Еще весной, в прошлом чемпионате, ваша команда стала набирать ход и к осени набрала крейсерскую скорость. 2021 год – лучший в вашей тренерской карьере?

«Я думаю, что, да. Это меня радует, как тренера. Я улучшаю себя, свою работу. Считаю, что сейчас я лучший тренер, чем три года назад. Мои амбиции, мой голод к работе – никто не может забрать. 2021 год в «Днепре-1» показал, чего мы хотим достичь в модели игры, в тренерской философии.

Наш стиль – иметь мяч в ногах, насколько это возможно. Люди видят, что мы пытаемся положить мяч вниз, мы хотим доминировать на футбольном поле. Сколько голов мы забили в переходных моментах. Мы стараемся реагировать и после отбора мяча.

Нам удавалось доминировать и забивать голы в четырех фазах игры. Мы забивали и после контроля мяча, после позиционных атак, в контратаках, и после прессинга. Это богатство для нашей команды».

Какую оценку дадите за первую часть сезона?

«Оценку нашей игры пусть дают журналисты. Пока можем видеть промежуточный результат. Я боюсь потерять, что мы имеем. Это позитивный страх, он дает нам энергию. Мы сыграли всего 18 игр.

Впереди 12 матчей чемпионата и кубковый поединок против «Ворсклы». Мы сейчас начали подготовку дома, в Днепре. Пока мы работаем довольно продуктивно. Нужно заложить фундамент физической подготовки».

Дома «Днепр-1» победил в восьми матчах, лишь раз проиграв. Какой секрет успеха в родных стенах?

«Победа дает тебе уверенность. К примеру, в тренировочном процессе мы ставим Довбика против Сватка или Логинова. Это настоящая битва, похлеще, чем в официальном матче. Иногда останавливаю тренировки и говорю: ребята, поменьше агрессивности.

Футболисты сами подняли планку и не хотят ее опускать. Еще год назад мы были на последнем месте. Из того состава у нас осталось 8 или 9 человек. Для игроков это наихудший момент в карьере, когда ты в самом низу.

Критики, серьезной критики, всегда много в этот момент, это очень трудно. Нужно много работать и мы дошли то того, кто нас раньше критиковал, сейчас нас хвалят».

Вы будете довольны третьим местом?

«Когда наступит 21-е мая и завершится чемпионат Украины, мы посмотрим на турнирную таблицу. Перед началом сезона мы хотели быть в зоне еврокубков. Безусловно, третье место лучше, чем четвертое. Я, по натуре победитель и переношу этот менталитет на ребят. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы финишировать в тройке призеров».

Кто главные конкуренты «Днепра-1»?

«Ворскла» и «Заря» наши конкуренты за третье место. Очень важны игры между собой. Однако чрезвычайно важно выигрывать у тех команд, которые находятся ниже нас. Кто потеряет меньше очков в играх с клубами нижней части турнирной таблицы, тот и будет на третьем месте в конце чемпионата».

«Днепр-1» занимает третью строчку в таблице, уступая лишь «Динамо» и «Шахтеру», а также имея преимущество в 4 очка над «Зарей», которая идет на 4-й строчке.

Ранее Йовичевич рассказал, что Довбыком интересуется половина Европы.

Источник: SportArena Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Игор Йовичевич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Торино» постарается летом подписать Довбика
«Торино» постарается летом подписать Довбика
Футбол Серия А (Италия)
08:10
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 января 18:56
«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 16:13
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 11:59
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 10:49
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 08:36

Новости: Футбол

Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»
Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»
Первая лига
12:48
Холанд назвал аспект, над которым ему следует поработать
Холанд назвал аспект, над которым ему следует поработать
Бундеслига (Германия)
12:46
Вместо Шевченко в сборную Польши может прийти победитель АПЛ
Вместо Шевченко в сборную Польши может прийти победитель АПЛ
Украинские легионеры
12:22
Марлос согласовал контракт бразильским клубом
Марлос согласовал контракт бразильским клубом
В мире
12:17
Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»
Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»
Украинская Премьер-лига
12:11
Суркис: «По поводу Диалло звонили из «Ман Сити»
Суркис: «По поводу Диалло звонили из «Ман Сити»
Украинская Премьер-лига
11:51
«Атлетико» договорился с «Валенсией» о переходе защитника
«Атлетико» договорился с «Валенсией» о переходе защитника
Примерa (Испания)
11:50
«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире
«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире
Примерa (Испания)
11:42
Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды
Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды
Украинская Премьер-лига
11:28
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости