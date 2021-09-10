Йовичевич: «Едем в Киев с мыслью отобрать очки»

Игор Йовичевич / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

Статус позволяет считать их фаворитами. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Мы должны с уважением к этому относиться, но также осознавать и свою силу.

Едем в Киев с мыслью отобрать очки. Это будет очень сложно, нужно будет сыграть в свою лучшую игру».