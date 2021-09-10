Йовичевич: «Едем в Киев с мыслью отобрать очки»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:
«Можно выиграть у кого угодно. Все зависит от вдохновения. Есть план до матча, а есть план уже во время самого матча. Потому что многие факторы на него влияют
Статус позволяет считать их фаворитами. Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Мы должны с уважением к этому относиться, но также осознавать и свою силу.
Едем в Киев с мыслью отобрать очки. Это будет очень сложно, нужно будет сыграть в свою лучшую игру».
«Горняков» ждет на самый простой матч, так как некоторые игроки донецкой команды провели напряженные матчи за национальную команду.
Но и днепряне испытывают некоторые проблемы. Гостям придется играть без основного форварда, Артема Довбыка, который продолжает восстановление после травмы.
И «Динамо», и «Шахтер» потеряют очки. Прогноз на матчи 7-го тура УПЛ.
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