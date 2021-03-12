Йовичевич: «Если устраним проблемы с реализацией, болельщики будут более довольны нашими результатами»

Игор Йовичевич / Фото: scdnipro1.com.ua

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич дал комментарий пресс-службе клуба о предстоящей игре с «Ворсклой»:

И «Ворскла» и «Днепр-1» еще не знают поражений в весенней части первенства, и, надеюсь, что для нас так будет и дальше. Последние две игры с «Александрией» в чем-то были подготовительными, ведь и «Ворскла», и «Александрия» имеют один стиль, играют в вертикальный футбол – это простой, силовой футбол с большим количеством верховых передач, подборов и здесь нам надо вести себя таким же способом, как с «Александрией», то есть выиграть борьбу, показать свои лучшие качества и победить.

Болельщики сейчас ждут от спортклубивцив более креативного футбола. Может у него команда сыграть в ближайшее время?

Креативный футбол – это мечта каждого тренера, но несмотря на то турнирное положение, что у нас сейчас есть, думаю, что креатив может вывести нас на другую дорогу, и наше место в турнирной таблице не позволяет сейчас быть отважными и попробовать некоторые рисковые вещи, особенно выходы из обороны в атаку. Мы любим вытаскивать соперника вперед, но если противник не дает этого делать и сам не играет в такой футбол, когда просто бьет вперед и заставляет подбирать эти мячи, постоянно бороться, то мы должны приспосабливаться к сопернику и искать свои моменты, используя собственные козыри. И у нас есть моменты в каждом матче, просто не хватает реализации, хотя мы доминируем и диктуем темп игры. А была бы лучше реализация, то болельщики были бы более довольны нашими результатами. Если ты не забиваешь, то не можешь выиграть.

Недавно вы были в гостях у Владыки Симеона. Поспособствует это тому, чтобы у команды было меньше штанг, перекладин и футбольный фарт наконец улыбнулся днепрянам?

На данный момент мяч попадает в штангу и не идет в ворота, но хорошо, что эта штанга у нас вообще есть. А насчет визита, то не важно в какой именно храм ты пойдешь, Бог с нами, потому вера это очень важный фактор. Визит был очень полезен, мы ознакомились с храмом и Владыкой, который имеет очень хорошую репутацию, поэтому я доволен тем, что с ним познакомился. И, конечно, что его вера даст нам силы сражаться.

Владыка Симеон один из самых горячих болельщиков команды. Вы почувствовали это в разговоре с ним?

Да, он все знаю о команде и уже бывал в раздевалке, и сейчас говорил, что как только найдет свободное время, то снова придет к нам на матч, чтобы дать силы и вдохновение сыграть нам еще лучше и показать хороший результат. Мы по игре создаем моменты, доминирует на поле и болельщикам на стадионе это нравится, ведь мы слышим их поддержку, но еще и хочется забивать голы, чтобы было лучше настроение и еще легче было играть через пас, креатив, ротацию состава, агрессивный футбол. Во втором круге мы стали значительно ближе к воротам соперника и теперь верим, что мяч будет отскакивать от стойки в ворота, а не в поле.

После возобновления УПЛ «Днепр-1» выбрался из зоны вылета и сейчас находится на 10-м месте.