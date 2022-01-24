Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался по поводу дисциплины легионеров команды. Слова хорватского специалиста передает пресс-служба клуба.

У легионера есть ответственность, ведь приезжая в чужую страну, он своей работой должен доказать, что является настоящим профессионалом. Я никогда не разрешаю валять дурака на тренировках.

Скажу вам: сейчас в коллективе настолько подняли планку рабочей этики, что иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» и тренер не нужен. Такова командная дисциплина! Футболисты друг друга поддерживают и ставятся требовательно. Это и есть та формула, которая обеспечивает результат.