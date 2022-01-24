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Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»

Тренер клуба УПЛ рассказал об отношении легионеров к работе
Футбол Украинская Премьер-лига
22:04
Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался по поводу дисциплины легионеров команды. Слова хорватского специалиста передает пресс-служба клуба.

Когда в команду приходит иностранный футболист, есть надежда, что он будет лучше украинских игроков, которые есть в наличии. Но бывает не всегда так. К сожалению, не на все позиции нужны свои футболисты, поэтому иногда мы вынуждены идти на зарубежный рынок, чтобы пополнить команду исполнителями, способными воплотить тренерскую идею в жизнь.

У легионера есть ответственность, ведь приезжая в чужую страну, он своей работой должен доказать, что является настоящим профессионалом. Я никогда не разрешаю валять дурака на тренировках.

Скажу вам: сейчас в коллективе настолько подняли планку рабочей этики, что иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» и тренер не нужен. Такова командная дисциплина! Футболисты друг друга поддерживают и ставятся требовательно. Это и есть та формула, которая обеспечивает результат.

Йовичевич также поделился мыслями об интересе к Артему Довбыку со стороны других клубов.

Сергей Стаднюк
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Теги

Игор Йовичевич СК Днепр-1

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