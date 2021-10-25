Йовичевич хочет приобрести игрока на место арендованного у «Динамо» защитника

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сообщил о желании подписать левого защитника. Отметим, что сейчас на этой позиции выступает арендованный у «Динамо» Владислав Дубинчак.

С другими позициями – все в порядке. Для каждой схемы у нас есть различные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут изменять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности.