Хавбек «Днепра-1»: «Возможно, Нельсон еще не знает, насколько хорошая левая нога Цыганкова»
Йовичевич хочет приобрести игрока на место арендованного у «Динамо» защитника
Тренер «Днепра-1» рассказал о трансферных планах
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сообщил о желании подписать левого защитника. Отметим, что сейчас на этой позиции выступает арендованный у «Динамо» Владислав Дубинчак.
Нам нужен левый защитник, который бы имел такие же игровые качества, как Влад Дубинчак. Руководство знает об этом, и вместе со спортивным директором Андреем Русолом мы уже работаем в соответствующем направлении.
С другими позициями – все в порядке. Для каждой схемы у нас есть различные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут изменять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности.
Ранее Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Динамо».
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