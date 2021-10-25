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Йовичевич хочет приобрести игрока на место арендованного у «Динамо» защитника

Тренер «Днепра-1» рассказал о трансферных планах
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Йовичевич хочет приобрести игрока на место арендованного у «Динамо» защитника
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич сообщил о желании подписать левого защитника. Отметим, что сейчас на этой позиции выступает арендованный у «Динамо» Владислав Дубинчак.

Нам нужен левый защитник, который бы имел такие же игровые качества, как Влад Дубинчак. Руководство знает об этом, и вместе со спортивным директором Андреем Русолом мы уже работаем в соответствующем направлении.

С другими позициями – все в порядке. Для каждой схемы у нас есть различные кадровые варианты, ведь в команде хватает универсальных исполнителей, которые в случае необходимости могут изменять свои функции. Изменять и, что немаловажно, оставаться на привычном уровне эффективности.

Ранее Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Динамо».

Источник: fcdnipro.com Сергей Стаднюк
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Игор Йовичевич СК Днепр-1

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