Йовичевич: «Кричать на игроков могу лишь в одном случае»

Игор Йовичевич / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о своих методах работы.

Нужно именно на таком уровне с ними общаться. Чтобы они почувствовали, что могу помочь в их прогрессе. А кричать на него и строить авторитет через крик, с позиции силы показать, что я тренер... Иногда могу, но из-за недостаточно концентрации на тренировке. Когда вижу, что концентрация не та – могу крикнуть.

Но на ошибку не реагирую криком, ведь это часть футбола. Не собираюсь кричать на молодого, потому что я тренер и показываю авторитет. На меня молодого тоже не кричали самые авторитетные тренеры. Бенитес ни разу не кричал на меня за три года работы»