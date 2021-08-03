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Йовичевич: «Кричать на игроков могу лишь в одном случае»

Тренер «Днепра-1» рассказал о своих методах работы
Футбол Украинская Премьер-лига
3 августа 12:58
Йовичевич: «Кричать на игроков могу лишь в одном случае»
Игор Йовичевич / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о своих методах работы.

«Хотелось бы строить авторитет на умении, тренерском таланте, решении сложных ситуаций. К примеру, нас соперник душит, что нужно сказать команде, как решить проблему в игре один в один, что делать защитникам, когда играем в меньшинстве, что делать в позиционных атаках.

Нужно именно на таком уровне с ними общаться. Чтобы они почувствовали, что могу помочь в их прогрессе. А кричать на него и строить авторитет через крик, с позиции силы показать, что я тренер... Иногда могу, но из-за недостаточно концентрации на тренировке. Когда вижу, что концентрация не та – могу крикнуть.

Но на ошибку не реагирую криком, ведь это часть футбола. Не собираюсь кричать на молодого, потому что я тренер и показываю авторитет. На меня молодого тоже не кричали самые авторитетные тренеры. Бенитес ни разу не кричал на меня за три года работы»


Напомним, во 2-м туре УПЛ «Днепр-1» переиграл «Черноморец» (3:0).

Источник: FootballHub Петр Приходько
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