Итоги 2-го тура УПЛ. Красивый хет-трик Кочергина, гол тура от игрока «Днепра-1» и первый матч «Динамо»
Йовичевич: «Кричать на игроков могу лишь в одном случае»
Тренер «Днепра-1» рассказал о своих методах работы
3 августа 12:58
Игор Йовичевич / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о своих методах работы.
«Хотелось бы строить авторитет на умении, тренерском таланте, решении сложных ситуаций. К примеру, нас соперник душит, что нужно сказать команде, как решить проблему в игре один в один, что делать защитникам, когда играем в меньшинстве, что делать в позиционных атаках.
Нужно именно на таком уровне с ними общаться. Чтобы они почувствовали, что могу помочь в их прогрессе. А кричать на него и строить авторитет через крик, с позиции силы показать, что я тренер... Иногда могу, но из-за недостаточно концентрации на тренировке. Когда вижу, что концентрация не та – могу крикнуть.
Но на ошибку не реагирую криком, ведь это часть футбола. Не собираюсь кричать на молодого, потому что я тренер и показываю авторитет. На меня молодого тоже не кричали самые авторитетные тренеры. Бенитес ни разу не кричал на меня за три года работы»
Напомним, во 2-м туре УПЛ «Днепр-1» переиграл «Черноморец» (3:0).
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