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Йовичевич: «Обожаю свою команду! Дважды отыграться в меньшинстве – невероятные усилия и храбрость»

Форвард «Днепра-1» Довбык дважды забил в меньшинстве

Футбол Украинская Премьер-лига
09:45
Йовичевич: «Обожаю свою команду! Дважды отыграться в меньшинстве – невероятные усилия и храбрость»
Игор Йовичевич / Фото: scdnipro1.com.ua

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич в интервью пресс-службе клуба подвел итоги стартового тура УПЛ против «Ворсклы» (2:2):

Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве – не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал!

Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но, в то же время, и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче. «Ворскла» показала, что является еврокомандой, и если мы стремимся к тому месту, должны приезжать сюда с авторитетом и побеждать с храбростью и смелостью.

В первые 25–30 минут мы чувствовали несыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами.

Обожаю эту команду! Знаю, что будем расти. Не будем окончательных выводов после первого матча. Это марафон. И золотое очко, которое мы приняли сегодня, может быть вроде победы, если одолеем в следующем туре «Черноморец».

Не знаю, что постоянно происходит в матчах с «Ворсклой». В прошлом чемпионате мы также играли здесь в меньшинстве. Должен пролить кровь, чтобы претендовать на победу. Там вне игры, там сомнительная ситуация. Моя реакция как тренера значит, что я не камень. Футбол – это игра эмоций. Они признали ситуацию, но удалили меня. Ничего, идем дальше. Я тоже должен сделать выводы.

Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».

Олег Шумейко-младший
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Игор Йовичевич Ворскла СК Днепр-1

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