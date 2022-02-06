Йовичевич: «Мечта – быть чемпионом Украины, но к этому долгий путь»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич в эфире Футбол NEWS рассказал об амбициозных долгосрочных планах в Украине.

Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми.