«Днепр-1» разгромил многострадального соперника украинских команд
Йовичевич: «Мечта – быть чемпионом Украины, но к этому долгий путь»
Тренер «Днепра-1» рассказал об амбициозных целях в УПЛ
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич в эфире Футбол NEWS рассказал об амбициозных долгосрочных планах в Украине.
Нам нужно хорошо подготовиться и усовершенствовать некоторые вещи, провести анализ, укомплектоваться до конца и ждать первой игры с «Десной». Сейчас это самое важное.
Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми.
Ранее Йовичевич сообщил, что на изучение украинского языка у него ушел год.
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