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Йовичевич: «Мне поступали многочисленные предложения, но я не хочу покидать «Днепр-1»

Хорватский наставник будет тренировать украинскую команду
Футбол Украинская Премьер-лига
23:13
Йовичевич: «Мне поступали многочисленные предложения, но я не хочу покидать «Днепр-1»
Игор Йовичевич / Фото: Twitter

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич заявил, что останется в днепровском клубе.

- Какой статус у Игора Йовичевича? Он по-прежнему тренер «Днепра-1»?

— На днях я разговаривал с руководством клуба по этой теме, давал интервью украинскому телевидению и четко сказал им — мой контракт с «Днепром-1» еще действует, и я вижу себя тренером этого клуба в будущем. С тех пор, как все началось, мне поступали многочисленные предложения, мне постоянно кто-то звонит, но я всем отказывал и буду отказывать. Я не могу просто так уйти, это было бы несправедливо к тем людям, клубу, ко всему, через что проходят украинцы — я не такой человек.

Мои мысли и сердце с ними, я верю, что скоро мы снова будем вместе, будем играть в футбол и продолжим из того, на чем остановились. Я не думаю об уходе из клуба на данный момент. Конечно, если все это, не дай Бог, затянется, то я посмотрю, что будет дальше, но сейчас я определенно являюсь тренером «Днепра-1» и хочу остаться.

Ранее стало известно, что УПЛ официально не будет доиграна в нынешнем сезоне.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Игор Йовичевич СК Днепр-1

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