Йовичевич: «На изучение украинского языка ушел год»

Тренер признался, что до сих пор есть сложности

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал, как выучил украинский язык.

У вас много ушло времени на изучение украинского языка?

«Возможно, год, чуть меньше. Дети сразу пошли в украинскую школу. Во Львове сдавали ЗНО. Горжусь ими. Когда они учились, помогал им, параллельно и сам учил. И на работе через футболистов, руководителей. Когда-то скажу – они смеются. И сегодня я не в совершенстве говорю на украинском. И акцент можете заметить сразу. Спрашивают: «В откуда вы?» Но все равно самое важное – понимать. Я вас понимаю даже между строками».

Есть сходство между украинским и хорватскими языками?

«Есть. Много слов».

Что было для вас самым трудным в украинском языке?

«Буквы. Когда пишу, постоянно ошибаюсь с «і», «й». Не могу никогда угадать. В хорватской просто одна буква И. Это для меня проблема».

Сколько языков знаете?

«Три-четыре, или пять».

Даже китайскую и японскую? Вы там играли.

«Японскую больше. Китайская тяжеловата».

Можете себя назвать полиглотом?

«Да могу».

Ваше любимое украинское слово?

«Жена бы сказала, что борщ. Очень хорошее блюдо, очень вкусное. Самая любимая».

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