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Йовичевич: «Нам интересен Коноплянка, но есть несколько моментов»

Тренер заявил, что нужно учитывать мотивацию и форму игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
20 января 21:47
Йовичевич: «Нам интересен Коноплянка, но есть несколько моментов»
Евгений Коноплянка / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал информацию, что клуб может подписать Евгения Коноплянку.

«Мы не можем быть пассивными на рынке футболистов, которые могут усилить команду. Сядем – плюсы и минусы. Хороший футболист всегда интересен всем командам, не только «Днепру-1», чтобы улучшить уровень команды.

Коноплянка – один из тех футболистов. Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Все известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего.

Так просто, чтобы я за 10 секунд вам рассказал, чтобы вы не думали, что я не хочу – это не так. Просто надо быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно».


Ранее «Шахтер» сообщил, что Конопляка ищет себе новый клуб.

Источник: Профутбол Петр Приходько
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Теги

Евгений Коноплянка СК Днепр-1

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