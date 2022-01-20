Йовичевич: «Нам интересен Коноплянка, но есть несколько моментов»

Евгений Коноплянка / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал информацию, что клуб может подписать Евгения Коноплянку.

Коноплянка – один из тех футболистов. Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Все известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего.

Так просто, чтобы я за 10 секунд вам рассказал, чтобы вы не думали, что я не хочу – это не так. Просто надо быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно».