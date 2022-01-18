Йовичевич: «Наш новичок может заменить Довбыка, а может сыграть и на флангах атаки. Он универсален»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о новичке команды Марке Гуале. Специалиста цитирует пресс-служба днепрян.
– Знаете, есть некоторые рынки, которые вам не известны. Марио Чуже и Невен Джурасек также не были известны в Украине.
Мы искали футболиста за пределами украинского рынка, но там есть качество и в свое время Гуаль показал большой потенциал, вызывался в испанскую молодежную сборную, где непросто играть, а также был на виду в Сегунде, а по качеству это шестая-седьмая лига в Европе, где не так просто забить 40 мячей.
Думаю, что он нам поможет, при разных схемах игры. Плюс он может сам себе создать момент, так сказать, имеет гол в крови. Главное для него – вернуть веру в собственные силы и раскрыть потенциал, который у него есть
- То есть, он может заменять и Довбика?
– Может заменить и Довбика, ведь от дисквалификаций никто не застрахован, но может сыграть и на других позициях в атаке, в том числе на обоих флангах. Так что Марк для тренера очень весомый ресурс.
Ранее сообщалось, что спустя 7 лет в днепровский клуб может вернуться Евгений Коноплянка.
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