Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Йовичевич: «Наш новичок может заменить Довбыка, а может сыграть и на флангах атаки. Он универсален»

Тренер высказался о Марке Гуале
Футбол Украинская Премьер-лига
13:29
Йовичевич: «Наш новичок может заменить Довбыка, а может сыграть и на флангах атаки. Он универсален»
Игор Йовичевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о новичке команды Марке Гуале. Специалиста цитирует пресс-служба днепрян.

– Знаете, есть некоторые рынки, которые вам не известны. Марио Чуже и Невен Джурасек также не были известны в Украине.

Мы искали футболиста за пределами украинского рынка, но там есть качество и в свое время Гуаль показал большой потенциал, вызывался в испанскую молодежную сборную, где непросто играть, а также был на виду в Сегунде, а по качеству это шестая-седьмая лига в Европе, где не так просто забить 40 мячей.

Думаю, что он нам поможет, при разных схемах игры. Плюс он может сам себе создать момент, так сказать, имеет гол в крови. Главное для него – вернуть веру в собственные силы и раскрыть потенциал, который у него есть

- То есть, он может заменять и Довбика?

– Может заменить и Довбика, ведь от дисквалификаций никто не застрахован, но может сыграть и на других позициях в атаке, в том числе на обоих флангах. Так что Марк для тренера очень весомый ресурс.


Ранее сообщалось, что спустя 7 лет в днепровский клуб может вернуться Евгений Коноплянка.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игор Йовичевич СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Йовичевич – о замене Миколенко в «Динамо»: «Он один из лучших в Европе на этой позиции»
Йовичевич – о замене Миколенко в «Динамо»: «Он один из лучших в Европе на этой позиции»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:25
Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»
Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 16:31
На замену Дубинчаку. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
На замену Дубинчаку. «Днепр-1» арендовал защитника «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 14:59
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
«Днепр-1» не рассматривает подписание Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 14:17
В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
В «Днепре-1» прокомментировали слухи о переходе Коноплянки
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 16:35
Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет
Источник: Коноплянка вернется в Днепр спустя 7 лет
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 16:11

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости