Йовичевич: «Наш новичок может заменить Довбыка, а может сыграть и на флангах атаки. Он универсален»

Игор Йовичевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о новичке команды Марке Гуале. Специалиста цитирует пресс-служба днепрян.

Мы искали футболиста за пределами украинского рынка, но там есть качество и в свое время Гуаль показал большой потенциал, вызывался в испанскую молодежную сборную, где непросто играть, а также был на виду в Сегунде, а по качеству это шестая-седьмая лига в Европе, где не так просто забить 40 мячей.

Думаю, что он нам поможет, при разных схемах игры. Плюс он может сам себе создать момент, так сказать, имеет гол в крови. Главное для него – вернуть веру в собственные силы и раскрыть потенциал, который у него есть

- То есть, он может заменять и Довбика?

– Может заменить и Довбика, ведь от дисквалификаций никто не застрахован, но может сыграть и на других позициях в атаке, в том числе на обоих флангах. Так что Марк для тренера очень весомый ресурс.