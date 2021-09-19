Йовичевич: «Назаренко не может стать на ногу, дыра на колене»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) в матче восьмого тура УПЛ:
«Назаренко не выглядит хорошо. Не может встать на ногу, дыра на колене. Это не по-спортивному. Это часть футбола, но когда идет так откровенно... Это некрасиво..
Не знаю. Очень пессимистичен по этому вопросу. У Логинова – приводящая мышца. Я думаю, что через 3-4 дня будет в группе.
А в целом есть два фактора, необходимых для успеха – ум и сердце. Ум получает информацию, знает и помнит стратегию, когда открываться, когда поднимается латераль...
Второе – сердце. Когда ум уже не помнит, что делать, или все идет не так, как ты запланировал. Тогда включается фактор сердца. Он пробивает все элементы. Когда соединяешься с болельщиками, они толкают тебя вперед, ты не чувствуешь усталости, начинаешь летать по полю.
За счет них, за счет коррективов в перерыве, за счет замен мы выиграли у очень непростой команды»
Немалую роль в победе хозяев сыграло удаление форварда «Вереса» Михаила Сергийчука. Тренер гостей Юрий Вирт публично отчитал футболиста за то, что тот подставил команду.
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