Йовичевич: «Назаренко не может стать на ногу, дыра на колене»

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) в матче восьмого тура УПЛ:

Не знаю. Очень пессимистичен по этому вопросу. У Логинова – приводящая мышца. Я думаю, что через 3-4 дня будет в группе.

А в целом есть два фактора, необходимых для успеха – ум и сердце. Ум получает информацию, знает и помнит стратегию, когда открываться, когда поднимается латераль...

Второе – сердце. Когда ум уже не помнит, что делать, или все идет не так, как ты запланировал. Тогда включается фактор сердца. Он пробивает все элементы. Когда соединяешься с болельщиками, они толкают тебя вперед, ты не чувствуешь усталости, начинаешь летать по полю.

За счет них, за счет коррективов в перерыве, за счет замен мы выиграли у очень непростой команды»