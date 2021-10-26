Йовичевич назвал известных тренеров, у которых заимствовал свой стиль

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал, у каких всемирно известных коучей черпал идеи для своего футбола.

В резервной команде «Реала» вы работали с Рафой Бенитесом. В то же время, главным тренером в Королевском клубе был Висенте Дель Боске. Используете ли вы сейчас опыт этих специалистов?

Первый, например, не позволил бы тебе сесть в автобус в каком-то непонятном картузе, второй из-за этого не стал бы беспокоиться. Первый дал бы тебе взбучку, если бы ты выбил мяч после свистка и заработал карточку, а второй сделал бы вид, что ничего не заметил. И каждый из них был прав, ведь оба они выигрывали Лигу чемпионов.

Конечно, что-то я одолжил у Бенитеса, что-то у Дель Боске. Но их наработки нужно использовать дозированно, с умом. Копирование само по себе – бессмыслица.

Я постоянно учусь. Ездил в «Севилью», где работал Унаи Эмери, в другие клубы. Здесь главное не имя, а то, что может дать тебе тот или иной тренер. Если ты хочешь совершенствоваться в организации контрнаступления, лучше смотреть в сторону Германии, где, к слову, у меня много друзей.

Если думаешь о контроле мяча – направляйся в Испанию. Я готов просить совет по любому профессиональному вопросу и не стыжусь этого. При наименьшей возможности посещаю семинары и конференции, на которых обсуждаются новейшие тенденции развития футбола.

Существует множество, на первый взгляд, маленьких, но очень важных нюансов, которыми я просто не вправе пренебрегать.

А еще мне очень повезло со штабом, без которого я, конечно, не справился бы. Юрий Беньо, Андрей Ханас, Валерий Городов, Изан Андрес, Евгений Барышников, Максим Иванский, Николай Шамардин, Андрей Полунин делают свое дело на самом высоком уровне и помогают мне в решении многих вопросов.

Таких как, например, анализ тренировочного процесса, определение тактических задач, разбор действий соперника и т.д. В некоторых аспектах мои помощники знают меня, и это лишь способствует эффективной работе.

Каждый из них имеет свое мнение, которое вполне может отличаться от моего. Ибо какой смысл иметь ассистентов, которые все время будут говорить: «Да, Мистер. Все правильно, Мистер»?

Мои помощники держат меня в тонусе, а я держу их».