Вернидуб: «Я думаю, Шевченко – достаточно серьезный тренер»
Йовичевич назвал качества Шевченко, которые помогут ему добиться успеха в Италии
Впервые знаменитый украинец возглавил клубную команду
08:03
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника «Дженоа»:
«Поздравляю Андрея Николаевича с этим – его первый тренерский опыт в клубе. Все будет хорошо, я уверен.
Для него это очень важный переход. Он отдаст всего себя, как и его тренерский штаб, чтобы его возвращение в Италию было успешным.
Уверен, что его харизма, знания и лидерские качества помогут ему в этом. Желаю ему всего наилучшего».
Украинец подписал с «грифонами» трехлетний контракт и будет получать около двух миллионов евро в год.
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