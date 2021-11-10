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Йовичевич назвал качества Шевченко, которые помогут ему добиться успеха в Италии

Впервые знаменитый украинец возглавил клубную команду
Футбол Серия А (Италия)
08:03
Йовичевич назвал качества Шевченко, которые помогут ему добиться успеха в Италии
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника «Дженоа»:

«Поздравляю Андрея Николаевича с этим – его первый тренерский опыт в клубе. Все будет хорошо, я уверен.

Для него это очень важный переход. Он отдаст всего себя, как и его тренерский штаб, чтобы его возвращение в Италию было успешным.

Уверен, что его харизма, знания и лидерские качества помогут ему в этом. Желаю ему всего наилучшего».

Украинец подписал с «грифонами» трехлетний контракт и будет получать около двух миллионов евро в год.

Шевченко уже провел первую тренировку в «Дженоа».

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Игор Йовичевич СК Днепр-1

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