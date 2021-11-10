Йовичевич назвал качества Шевченко, которые помогут ему добиться успеха в Италии

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника «Дженоа»:

Для него это очень важный переход. Он отдаст всего себя, как и его тренерский штаб, чтобы его возвращение в Италию было успешным.

Уверен, что его харизма, знания и лидерские качества помогут ему в этом. Желаю ему всего наилучшего».