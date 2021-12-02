Йовичевич назвал кратчайший для «Днепра-1» путь в еврокубки

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ (2:0). Специалист назвал турнир «кратчайшим путем в Европу». Слова хорвата передает пресс-служба клуба.

Что касается самой игры, то всегда хочется в каждом матче сыграть еще лучше, доминировать еще больше. Могу сказать, что сыграли сегодня с интересным соперником. ЛНЗ сегодня впечатлил. Думаю, это команда уровня минимум Первой лиги, а не Второй. Думаю, у команды хорошая перспектива, хороший тренер.

Они имеют рисунок, пытались играть, а не ставить автобус, чтобы мы мучились. Они хотели выходить из-под нашего прессинга и проявили себя. В целом, заслуженная победа.

Мы могли забить еще, чтобы было спокойнее. Хотели дать отдохнуть игрокам, проведшим много минут на ногах. И после такой игры против «Ворсклы», когда эмоции были опустошены, хотели поменять и использовать энергию футболистов, которые вышли сегодня.

Для меня это команда. Для выполнения больших целей именно она нужна. 11 футболистов сыграют 2 – 3 матча, выиграют, но выполнить цели, которые ставит клуб, без команды невозможно. Еще раз спасибо команде за подарок. Теперь надо отдохнуть и в хорошем настроении поехать в Одессу биться за максимум очков.