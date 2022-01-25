Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью

Тренер вспомнил все матчи
Футбол Украинская Премьер-лига
10:49
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Игор Йовичевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал самые болезненные поражения команды осенью. Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

– Кроме «Десны» (1:2) и «Зари» (0:4), были еще поражения от «Шахтера» (0:2) и «Динамо» (0:2). Эти четыре проигрыша многому научили. Именно они помогли нам выиграть все остальные матчи.

Очень важно было разобраться в причинах поражений от «Десны» и «Зари» и сделать коррективы. Команда воспринимает информацию и исправляется уже в следующем матче

Все зависит от того, как качественно ты делаешь анализ и насколько глубоко осознаешь причины в плане человеческого фактора.

Если ты хочешь быть лучше, то положительные сдвиги в игре и победы не заставят себя ждать. Потому и было у «Днепра-1» больше побед, чем поражений.

– Что вас как тренера больше всего беспокоит в игровом плане?

– Дисциплина. Это очень важно. Коллектив у меня на первом месте, потому что именно он развивает меня как единицу. Когда ты сознательно работаешь на коллектив, то обязательно появляется один Довбик, один Пихаленок, Назаренко, в свое время – Дуглас.


Напомним, «Днепр-1» идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игор Йовичевич СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:36
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:26
Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»
Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 22:04
«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов
«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 21:01
Йовичевич: «Довбык и Пихаленок – потенциал сборной Украины»
Йовичевич: «Довбык и Пихаленок – потенциал сборной Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 19:58

Новости: Футбол

Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Украинская Премьер-лига
12:34
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Сборные
12:12
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Украинская Премьер-лига
11:59
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
В мире
11:53
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Украинские легионеры
11:48
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Украинские легионеры
10:57
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Украинская Премьер-лига
10:49
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости