Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал самые болезненные поражения команды осенью. Специалиста цитирует пресс-служба клуба.
– Кроме «Десны» (1:2) и «Зари» (0:4), были еще поражения от «Шахтера» (0:2) и «Динамо» (0:2). Эти четыре проигрыша многому научили. Именно они помогли нам выиграть все остальные матчи.
Очень важно было разобраться в причинах поражений от «Десны» и «Зари» и сделать коррективы. Команда воспринимает информацию и исправляется уже в следующем матче
Все зависит от того, как качественно ты делаешь анализ и насколько глубоко осознаешь причины в плане человеческого фактора.
Если ты хочешь быть лучше, то положительные сдвиги в игре и победы не заставят себя ждать. Потому и было у «Днепра-1» больше побед, чем поражений.
– Что вас как тренера больше всего беспокоит в игровом плане?
– Дисциплина. Это очень важно. Коллектив у меня на первом месте, потому что именно он развивает меня как единицу. Когда ты сознательно работаешь на коллектив, то обязательно появляется один Довбик, один Пихаленок, Назаренко, в свое время – Дуглас.
Напомним, «Днепр-1» идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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