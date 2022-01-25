Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью

Игор Йовичевич / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал самые болезненные поражения команды осенью. Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

Очень важно было разобраться в причинах поражений от «Десны» и «Зари» и сделать коррективы. Команда воспринимает информацию и исправляется уже в следующем матче

Все зависит от того, как качественно ты делаешь анализ и насколько глубоко осознаешь причины в плане человеческого фактора.

Если ты хочешь быть лучше, то положительные сдвиги в игре и победы не заставят себя ждать. Потому и было у «Днепра-1» больше побед, чем поражений.

– Что вас как тренера больше всего беспокоит в игровом плане?

– Дисциплина. Это очень важно. Коллектив у меня на первом месте, потому что именно он развивает меня как единицу. Когда ты сознательно работаешь на коллектив, то обязательно появляется один Довбик, один Пихаленок, Назаренко, в свое время – Дуглас.