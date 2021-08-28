Йовичевич: «Не заслужили победу. Должны добавить в стабильности»

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич признался, что разочарован игрой команды, несмотря на победу над «Металлистом-1925».

Чего команде не хватало сегодня, чем вы недовольны?

Хотели немного упростить игру, играть больше через фланги, потому что видели, что игра через пас уже не идет. Это был не тот день, когда мы кайфовали от игры. Поэтому мы упростили игру через подачи, второй мяч. В целом могу сказать, что результат нас устраивает. Приехать в Харьков и выиграть играя не очень хорошо – первый шаг к солидной команде. К тем целям, которые мы ставим перед собой.

Очень легко обыгрывать, когда у тебя все идет хорошо, как против «Руха» и других команд, когда мы кайфовали от игры. Сегодня не получалось ничего, но мы выиграли. Просто не попали в игру. Не было командной энергии. Казалось, что у нас не было плана на игру, но он был, и был он очень понятным и простым.

Джурасек повредил квадрицепс, поэтому тоже поберегли его. Те кто вышел вместе них – заслужили свой шанс тренировочным процессом. Они может и не воспользовались этим шансом, как и вся команда, но хочу отметить три замены во втором тайме – Чуже, Билл и Джурасек, которые поменяли весь ход поединка.

Завладели центром, жили на половине поля соперника, появились моменты. Два гола – плод энергии и амбиций. Не настолько игра стала лучше, сколько появилась энергия».