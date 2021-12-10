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Йовичевич – о возможном уходе Довбыка: «Не хочу терять энергию на то, что я не могу контролировать»

Форвардом интересуются европейские клубы
Футбол Украинская Премьер-лига
22:49
Йовичевич – о возможном уходе Довбыка: «Не хочу терять энергию на то, что я не могу контролировать»
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0) в матче 18-го тура УПЛ:

«Поздравляю команду с победой. По результату он кажется легким, но могу заверить всех, что это не так. «Мариуполь» – команда высокого уровня, техническая, обученная, которая может на небольшом пространстве найти хорошее решение и развить атаку. Она незаслуженно находится на том месте в таблице, где она находится.

Для нашей команды был вызов сегодня – завершить эту часть сезона победой. Мы выполнили задчу, которое ставили перед собой. Это действительно для нас большой кайф получить три очка. Но прошло всего 18 туров. Не знаю команду, которая выиграла чемпионство или пошла в Лигу Европы после 18 туров. Наступил только временный перерыв. Хотим быть крепкими и спокойными в мыслях. Идем на заслуженный отдых побыть с родными, обрести новые силы и энергию, чтобы вторую часть продолжить в том же духе».

Ходят слухи, что Довбык может зимой сменить клуб…

«Этот вопрос не ко мне. Не хочу терять энергию на то, что я не могу контролировать. Есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и команды».

Но ведь президент прислушается к вашему мнению?

«Конечно, я хочу, чтобы он оставался здесь, сколько может, и строить клуб вместе с ним. Знаем, насколько он важен, хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться целей. Мне нужны футболисты, которые делают разницу».

Вы настроены сделать «Днепр-1» третьей силой, скоро в Премьер-лиге окажется «Металлист». То есть, можно ожидать повышения конкурентоспособности и уровня чемпионата?

«Чемпионат растет, а команды, которые зайдут в следующем сезоне, вызывают ностальгию. Болельщики это любят, как и бывшие в прошлом дерби. Но мы живем сейчас, и меня не интересует ни прошлое, ни будущее. Живу сегодня».

Вы говорите, что уровень чемпионата повышается, но результаты еврокубков свидетельствуют о другом…

«В этом году получилось таким образом. Возможно, это временная ситуация. Надо быть положительно настроенным и делать выводы, чего не хватает командам. У каждого есть своя проблема. Меня интересует только «Днепр-1» и его болельщики. И мы прогрессируем, потому что стремимся к этому. Я вижу команду мотивированную на тренировках, когда их никто не видит: когда идет дождь, снег, когда не играющие футболисты пашут и хотят доказать тренеру. В этом фишка, коллектив помогает тебе вылезти, проявить с лучшей стороны. Я сказал ребятам: все, кто участвовал в чемпионате, важны. Они хотят прогрессировать, а не копаться на месте. Не довольствоваться. Это временная ситуация. Надо идти своим путем, держаться друг за друга и шарашить вперед».

Довбык возглавляет бомбардирскую гонку украинского чемпионата. На счету нападающего – 14 голов. Игроком всерьез интересуется «Наполи» и еще несколько европейских клубов.

«Днепр-1» ушел на зимний перерыв, обеспечив себе место в тройке лидеров УПЛ.

Павел Харченко
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СК Днепр-1 Мариуполь Игор Йовичевич

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