Йовичевич – о замене Миколенко в «Динамо»: «Он один из лучших в Европе на этой позиции»

Владислав Дубинчак / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высоко оценил защитника «Динамо» Владислава Дубинчака. Специалиста цитирует пресс-служба днепрян.

Вантух на Дубинчака очень похож: небольшого роста, взрывной, умеющий играть в футбол, имеет интеллект. Думаю, что он справится с нашими требованиями, впишется в стиль игры, который у нас есть, и рассчитываем, что он нас усилит. Главное, чтобы у него все в порядке было со здоровьем.

Конечно, мы хотели бы приобрести еще одного футболиста на эту позицию, ведь хочется иметь двух равноценных игроков на каждое амплуа, чтобы росла конкуренция. К тому же, против «Динамо» Вантух, как и Дубинчак, опять-таки не сможет играть.

В будущем мы хотели бы меньше рассчитывать на арендуемых футболистов, а клуб мог бы распоряжаться собственными активами».