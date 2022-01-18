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Йовичевич – о замене Миколенко в «Динамо»: «Он один из лучших в Европе на этой позиции»

Тренер «Днепра-1» похвалил Дубинчака
Футбол Украинская Премьер-лига
07:25
Йовичевич – о замене Миколенко в «Динамо»: «Он один из лучших в Европе на этой позиции»
Владислав Дубинчак / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высоко оценил защитника «Динамо» Владислава Дубинчака. Специалиста цитирует пресс-служба днепрян.

«Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Он был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины, а по-моему, он является одним из лучших на этой позиции и в Европе. Конечно, у «Динамо» есть привилегии его вернуть, ну а мы вынуждены искать новых исполнителей на эту позицию.

Вантух на Дубинчака очень похож: небольшого роста, взрывной, умеющий играть в футбол, имеет интеллект. Думаю, что он справится с нашими требованиями, впишется в стиль игры, который у нас есть, и рассчитываем, что он нас усилит. Главное, чтобы у него все в порядке было со здоровьем.

Конечно, мы хотели бы приобрести еще одного футболиста на эту позицию, ведь хочется иметь двух равноценных игроков на каждое амплуа, чтобы росла конкуренция. К тому же, против «Динамо» Вантух, как и Дубинчак, опять-таки не сможет играть.

В будущем мы хотели бы меньше рассчитывать на арендуемых футболистов, а клуб мог бы распоряжаться собственными активами».


Ранее Дубинчак рассказал, что хочет заменить Миколенко в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Игор Йовичевич Владислав Дубинчак Динамо Киев

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