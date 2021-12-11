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Йовичевич объснил, почему последний матч в году всегда неприятный

«Днепр-1» завершил отрезок в 365 дней разгромом «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Йовичевич объснил, почему последний матч в году всегда неприятный
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич после разгромной победы в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (3:0) рассказал в эфире телеканала «Футбол», почему последняя встреча в году всегда неприятная.

Последний матч в году всегда неприятный. Кто играл в футбол, понимает, о чем я говорю. Чемоданы уже готовы, жена звонит, а нужно играть, потому что важный матч. Особенно это касается команды, которая ставит задачи перед собой. Хотели победить, чтобы фундамент на вторую часть был тверже.

Сегодня команда сыграла хороший матч. Мы были лучше и заслуженно победили. Хочу похвалить «Мариуполь». Очень технически обученная команда. Молодая команда, которая играет в открытый и опасный для всех соперников футбол. Возможно, счет показывает, что была легкая игра, но на самом деле это не так. Была тяжелая и напряженная игра для нас.

Ранее Александр Иванов, ассистент главного тренера «Мариуполя» Остапа Маркевича, пожаловался на два пенальти в матче.

Сергей Стаднюк
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СК Днепр-1 Мариуполь Игор Йовичевич

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