Йовичевич: «Отнеслись к «Руху» с большим уважением»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Рухом» (2:0) в матче 5 тура УПл.
«Поздравляю команду с убедительной победой. Мы относились к сопернику с большим уважением, потому что «Рух» показывает очень интересный футбол. В последних матчах они демонстрировали, насколько могут быть опасны, особенно в переходном моменте.
Мы серьезно готовились против двух систем: 4-1-4-1 и 5-3-2. В последних двух матчах они играли по первой, но я давно знаю тренера, помню, как он работал в «Рухе» пару лет назад. Мы нашли примеры игры его команды по системе 5-3-2, и готовились к двум вариаций сегодня.
Меня очень радует, что команда поняла матч, контролировала темп и ритм игры. Сегодня были настоящие днепровские казаки, порадовали наших болельщиков. Хотел бы, чтобы наши победы позвали болельщиков еще в большем количестве в следующих матчах. Шаг за шагом идем.
На прошлой неделе мы потерпели поражение от «Десны» и сделали выводы. Поражение должно служить для следующих побед. Если сделаешь правильные выводы, это пойдет только на пользу. В жизни гораздо больше проиграешь, чем выиграешь, поэтому надо с этим мириться.
А сегодня давайте не будем скромными и покайфуем от хорошей победы, которая дает нам большую уверенность перед следующим матчем»
«Днепр-1» идет 5-м в УПЛ.
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