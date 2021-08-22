Йовичевич: «Отнеслись к «Руху» с большим уважением»

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Рухом» (2:0) в матче 5 тура УПл.

Мы серьезно готовились против двух систем: 4-1-4-1 и 5-3-2. В последних двух матчах они играли по первой, но я давно знаю тренера, помню, как он работал в «Рухе» пару лет назад. Мы нашли примеры игры его команды по системе 5-3-2, и готовились к двум вариаций сегодня.

Меня очень радует, что команда поняла матч, контролировала темп и ритм игры. Сегодня были настоящие днепровские казаки, порадовали наших болельщиков. Хотел бы, чтобы наши победы позвали болельщиков еще в большем количестве в следующих матчах. Шаг за шагом идем.

На прошлой неделе мы потерпели поражение от «Десны» и сделали выводы. Поражение должно служить для следующих побед. Если сделаешь правильные выводы, это пойдет только на пользу. В жизни гораздо больше проиграешь, чем выиграешь, поэтому надо с этим мириться.

А сегодня давайте не будем скромными и покайфуем от хорошей победы, которая дает нам большую уверенность перед следующим матчем»