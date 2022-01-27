Йовичевич признался, чего не потерпит в своей команде

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал пресс-службе клуба, какого отношения к делу требует от подопечных.

Человек должен знать, какой статус он имеет, когда разговор с ним идет лицом к лицу. Я часто бываю улыбающимся, однако если футболист не воспринимает информацию, которую ему дам, то вполне возможно, что моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить. Если игрок не понимает моих требований и не в состоянии отстранить свое эго, то тогда команда имеет проблему. А я этого не потерплю.