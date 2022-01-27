Йовичевич: «Думаю, что 2021-й год – лучший в моей тренерской карьере»
Йовичевич признался, чего не потерпит в своей команде
Тренер «Днепра-1» рассказал, какого отношения требует от подопечных
27 января 22:58
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал пресс-службе клуба, какого отношения к делу требует от подопечных.
По характеру я откровенный человек и хочу быть искренним, особенно когда на поле во время тренировки речь идет о футболе. И если замечаю что-то не то, то где бы это ни было – в личном разговоре, в офисе, на базе, на футбольном поле, в отеле или в лифте, обязательно скажу в глаза то, что думаю.
Человек должен знать, какой статус он имеет, когда разговор с ним идет лицом к лицу. Я часто бываю улыбающимся, однако если футболист не воспринимает информацию, которую ему дам, то вполне возможно, что моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить. Если игрок не понимает моих требований и не в состоянии отстранить свое эго, то тогда команда имеет проблему. А я этого не потерплю.
Ранее Йовичевич назвал 2021 год лучшим в своей тренерской карьере.
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