Йовичевич: «С уважением подходим к матчу с «Десной». Лидер чемпионата заслуживает полный респект»

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мнением пресс-службе клуба о предстоящем матче с «Десной» в 4-м туре УПЛ.

Нам остается доработать несколько сегментов, чтобы матч был под полным контролем.

«Десна»? Несколько футболистов покинули команду, но рисунок и костяк остались. Мы это видели в первых трех турах. Атакующее звено у них очень талантливое, непредсказуемое и каждый может решить судьбу матча.

Это заставляет нас быть сконцентрированными, самоотверженными и быть организационно в структуре на протяжении всех 90 минут.

Игра есть игра – можете думать, что «Десна» встречалась с «Черноморцем», «Ингульцом», но могло выйти так, что команда из Петрово могла вырвать победу. От тебя зависит, с каким фокусом ты подходишь ко встрече.

У нас хорошая мотивация, потому что мы, как и «Десна», начали чемпионат очень удачно. Хотим на этой же волне сыграть с «Десной».