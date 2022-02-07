Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Вантух был арендован у столичного клуба текущей зимой
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился в интервью программе ПРОФУТБОЛ Digital мнением об арендованном у «Динамо» защитнике Романе Вантухе.
Понимал ли Вантух, куда идет? Абсолютно. Мы говорим об очень хорошем футболисте. У него похожие характеристики на Дубинчака – низкий, хорошие взрывные качества, быстрый. Обладает очень хорошей техникой ориентироваться на малом пространстве. Может быть достойная замена Дубинчаку.
Как я помню, Вантух показывал в «Александрии» очень хороший футбол. Надо его свернуть на ту дорогу. Потому что у него были проблемы из-за операции, проблемы частного характера.
Ранее Йовичевич заявил, что боится потерять нападающего Артема Довбыка.
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