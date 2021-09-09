«Днепр-1» усилился португальским защитником
Йовичевич: «Шахтер» – фаворит, но в определенный день можно обыграть любого соперника»
Тренер «Днепра-1» – о работе во время международной паузы, матче с «горняками» и состоянии Довбыка
9 сентября 20:18
Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичвич поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча седьмого тура УПЛ против «Шахтера». Также специалист подытожил работу команды во время паузы на международные встречи и рассказал о состоянии нападающего Артема Довбыка.
Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбыка была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с «Шахтером».
В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, «Шахтер» – фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.
Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен.
Ранее «Днепр-1» усилился португальским защитником.
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