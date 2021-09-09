Йовичевич: «Шахтер» – фаворит, но в определенный день можно обыграть любого соперника»

Игор Йовичевич / Фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичвич поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча седьмого тура УПЛ против «Шахтера». Также специалист подытожил работу команды во время паузы на международные встречи и рассказал о состоянии нападающего Артема Довбыка.

В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, «Шахтер» – фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.

Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен.