Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Йовичевич: «У Довбика гематома. Я скептичен по поводу его вызова в сборную Украины»
Форвард может пропустить несколько недель
20:45
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может пропустить матчи сборной Украины.
У игрока обнаружили травму, из-за которой он не сыграл с «Металлистом-1925». Об этом сообщил тренер Игор Йовичевич.
«Артем не сыграл с «Металлистом 1925» из-за повреждения. Он в прошлом матче получил серьезный удар по ребрам, у него гематома. Есть большой вопрос, сыграет ли Довбик за сборную в ближайших матчах».
«Я скептичен по этому поводу».
Украина уже 1 сентября сыграет с Казахстаном.
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