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Йовичевич: «Увидели в матче «Динамо» – «Ворскла», что любая серия может оборваться»

Тренер «Днепра-1» – о победе над «Ингульцом», терпящим неудачу за неудачей
Футбол Украинская Премьер-лига
19:39
Йовичевич: «Увидели в матче «Динамо» – «Ворскла», что любая серия может оборваться»
Игор Йовичевич / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич отметил, что при анализе матча 14-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:0) не стоит обращает внимание на неудачную серию соперника. Специалист привел в пример поражение «Динамо» от «Ворсклы» (1:2). Его слова передает пресс-служба клуба.

Очень важные три очка для нас на пути к выполнению своих целей. Должны продолжать процесс, выполнять план на игру, и это опция для одержания победы. Сегодня играли против команды, имеющей отрицательную серию, но, как видели вчера, любая серия может оборваться. Сегодня радуемся, что оборвалась не наша серия, и мы заслужили игру, моменты, динамику, структуру.

Не давали «Ингульцу» почти ничего создать, кроме длинных передач, являющихся их характеристикой. Любая пуля, впрочем, может залететь, и мы должны были закрывать матч раньше. Это должен быть урок для нас, что должны закрывать матч и не усложнять ситуацию. После удаления нам не стало легче. Такой опыт уже был у нас в кубковом матче с 2Александрией». Когда у соперника на игрока меньше, он не прессингует, стоит на своей половине поля, и тебе труднее создавать моменты.

Но мы все равно могли забить 5 – 6 голов. Один Довбык мог забить трижды. Итак, это три важных очка, заслуженная победа, и мы в хорошем настроении идем на отдых. 3 – 4 дня будут выходные, и потом нас ждут два важных матча с «Александрией» и «Ворсклой», которые проведем с нашими болельщиками. Ради таких матчей работаешь, но чтобы быть конкурентоспособными, нужно выигрывать у находящихся внизу таблицы команд. Мы это сделали, и я благодарен команде.

Конечно, всегда хочется лучшего, и я уверен, что моя команда может играть лучше. Должен сказать, что поле не помогало в конструктивной игре, в качестве паса, но мы адаптировались к условиям. Было тяжело, и еще раз говорю, что это три важных очка для нас. Возможно, счет мог быть более убедительным, но должны быть довольны.

Я уверен в своей команде. Конечно, в футболе всегда есть варианты всех трех итогов игры. Но мысль о победе — это уже полпути к успеху. Всегда призываю команду быть уверенной в победе, брать на себя инициативу. Чтобы на «Олимпийском» против «Динамо» контролировать мяч. Наш союзник – время, работаем хорошо, играем в хороший футбол, и это очень важно

Могу ли кого-то выделить? На первом месте есть команда. Всегда выстреливает один или другой, а для меня все футболисты одинаковы. «Я» достаточно для выполнения малых целей, а когда есть «мы» – можно достичь больших целей.

Хотел сказать еще об одном. У меня плохой опыт здесь на стадионе. Мы с «Карпатами» играли кубковый матч против выступавшей в Первой лиге «Зирки». И мы вылетели. И когда я зашел в ту же раздевалку, почувствовал личное желание отыграться, имел мотивацию. И сейчас я получил удовольствие за себя и за команду. Это был один из самых плохих моментов в жизни, а сейчас у меня на лице улыбка. Есть еще много работы, и я уверен, что лучше всего у нас впереди.

Ранее защитник «Днепра-1» отметил, что команда готова играть в еврокубках.

Сергей Стаднюк
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СК Днепр-1 Игор Йовичевич Ингулец

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