Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест 1:1 Окончен
22:00 Труа - ПСЖ 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Окончен
16:30 Кремень - Полесье 0:3 Окончен
18:30 Агробизнес - Авангард 2:0 Окончен
18:30 Прикарпатье - Металлист 1:4 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес 2:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:1 Окончен
19:30 Шахтер - Александрия 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Монпелье - Марсель 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 0:0 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован

Йовичевич: «Вместо того, чтобы закрыть вопросы, получили от «Мариуполя» пулю, когда им было нечего терять»

Наставник «Днепра-1» прокомментировал ход встречи с азовцами
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40
Йовичевич: «Вместо того, чтобы закрыть вопросы, получили от «Мариуполя» пулю, когда им было нечего терять»
Игор Йовичевич / Фото: скриншот

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич дал комментарий пресс-службе клуба после победы в третьем туре УПЛ над «Мариуполем» (1:2):

Тренировочный процесс на прошлой неделе дал мне понять, что сегодня мы сыграем хорошо. Еще одно доказательство того, что как тренируешься – так и играешь. Первый тайм мне понравился даже больше, чем предыдущий матч против «Черноморца».

Мы противостояли опытному и неудобному сопернику, который обладает быстрыми футболистами и опасен на контратаках. Пропущенный гол должен научить нас закрывать такие игры. Если ты контролируешь происходящее на поле, то нужно делать счет 3:0, 4:0 или 5:0.

Вместо этого ты получаешь пулю и все, сопернику больше нечего терять. Поэтому во время анализа этого матча сделаем акцент именно на том отрезке, когда перестали контролировать игру.

Было заметно, что сегодня болельщиков было больше, чем на матче с «Черноморцем», значит мы зовем их своей игрой. Они нам очень нужны.

Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше.

Чемпионат только начался, но уже есть сенсации. Следующим соперником будет «Десна», которую многие списывали.

У «Десны» есть футболисты, которые могут решить судьбу поединка: Тотовицкий, Гуцуляк, Калитвинцев, Картушов, Будковский. Их начали списывать из-за ухода нескольких футболистов, но есть нова энергия, новый футболисты.

Кто мог подумать, что «Александрия» обыграет «Шахтер»? В футболе возможно все. Они тоже люди, после игры в Лиге чемпионов может быть эмоциональное опустошение.

В Чернигове будет бой?

Да, едем на битву. Должны всю неделю серьезно и самоотверженно работать, поскольку едем к серьезному сопернику.

Напомним, что «Днепр-1» с 7-ю очками пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Игор Йовичевич СК Днепр-1 Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Маркевич: «Хотелось бы, чтобы первый тайм с «Днепром-1» просто исчез»
Маркевич: «Хотелось бы, чтобы первый тайм с «Днепром-1» просто исчез»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:26
Довбик: «Лидировать в УПЛ приятно, но мы на турнирную таблицу не смотрим»
Довбик: «Лидировать в УПЛ приятно, но мы на турнирную таблицу не смотрим»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:26
«Днепр-1» переиграл «Мариуполь» благодаря голам Довбыка и Назаренко
«Днепр-1» переиграл «Мариуполь» благодаря голам Довбыка и Назаренко
Футбол Украинская Премьер-лига
7 августа 21:23
УПЛ. «Днепр-1» – «Мариуполь». Видео трансляция
УПЛ. «Днепр-1» – «Мариуполь». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 21:54
«Мариуполь» усилился бывшим капитаном «Черноморца»
«Мариуполь» усилился бывшим капитаном «Черноморца»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 17:13
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 августа 09:15

Новости: Футбол

Тухель рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок UEFA
Тухель рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
22:04
Тренер турецкого гранда попросил боссов клуба купить Ярмоленко
Тренер турецкого гранда попросил боссов клуба купить Ярмоленко
Украинские легионеры
21:58
Куртуа стоит понервничать? Феноменальное спасение Лунина в матче с «Миланом»
Куртуа стоит понервничать? Феноменальное спасение Лунина в матче с «Миланом»
Примерa (Испания)
21:32
«Динамо» в нервном матче победило «Зарю»
«Динамо» в нервном матче победило «Зарю»
Украинская Премьер-лига
21:31
«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»
«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»
Украинская Премьер-лига
21:27
Чемпионат Украины. «Заря» проиграла «Динамо». Как это было
Чемпионат Украины. «Заря» проиграла «Динамо». Как это было
Украинская Премьер-лига
21:19
Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок останется в «Интере»
Агент Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок останется в «Интере»
Серия А (Италия)
21:00
Луческу также пропустит следующий матч «Динамо»
Луческу также пропустит следующий матч «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:49
Главный конкурент Яремчука может покинуть «Бенфику»
Главный конкурент Яремчука может покинуть «Бенфику»
Украинские легионеры
20:41
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
8
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости