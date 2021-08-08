Йовичевич: «Вместо того, чтобы закрыть вопросы, получили от «Мариуполя» пулю, когда им было нечего терять»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич дал комментарий пресс-службе клуба после победы в третьем туре УПЛ над «Мариуполем» (1:2):
Тренировочный процесс на прошлой неделе дал мне понять, что сегодня мы сыграем хорошо. Еще одно доказательство того, что как тренируешься – так и играешь. Первый тайм мне понравился даже больше, чем предыдущий матч против «Черноморца».
Мы противостояли опытному и неудобному сопернику, который обладает быстрыми футболистами и опасен на контратаках. Пропущенный гол должен научить нас закрывать такие игры. Если ты контролируешь происходящее на поле, то нужно делать счет 3:0, 4:0 или 5:0.
Вместо этого ты получаешь пулю и все, сопернику больше нечего терять. Поэтому во время анализа этого матча сделаем акцент именно на том отрезке, когда перестали контролировать игру.
Было заметно, что сегодня болельщиков было больше, чем на матче с «Черноморцем», значит мы зовем их своей игрой. Они нам очень нужны.
Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше.
Чемпионат только начался, но уже есть сенсации. Следующим соперником будет «Десна», которую многие списывали.
У «Десны» есть футболисты, которые могут решить судьбу поединка: Тотовицкий, Гуцуляк, Калитвинцев, Картушов, Будковский. Их начали списывать из-за ухода нескольких футболистов, но есть нова энергия, новый футболисты.
Кто мог подумать, что «Александрия» обыграет «Шахтер»? В футболе возможно все. Они тоже люди, после игры в Лиге чемпионов может быть эмоциональное опустошение.
В Чернигове будет бой?
Да, едем на битву. Должны всю неделю серьезно и самоотверженно работать, поскольку едем к серьезному сопернику.
Напомним, что «Днепр-1» с 7-ю очками пока возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины.
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