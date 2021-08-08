Йовичевич: «Вместо того, чтобы закрыть вопросы, получили от «Мариуполя» пулю, когда им было нечего терять»

Игор Йовичевич / Фото: скриншот

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич дал комментарий пресс-службе клуба после победы в третьем туре УПЛ над «Мариуполем» (1:2):



Мы противостояли опытному и неудобному сопернику, который обладает быстрыми футболистами и опасен на контратаках. Пропущенный гол должен научить нас закрывать такие игры. Если ты контролируешь происходящее на поле, то нужно делать счет 3:0, 4:0 или 5:0.

Вместо этого ты получаешь пулю и все, сопернику больше нечего терять. Поэтому во время анализа этого матча сделаем акцент именно на том отрезке, когда перестали контролировать игру.

Было заметно, что сегодня болельщиков было больше, чем на матче с «Черноморцем», значит мы зовем их своей игрой. Они нам очень нужны.

Временная ситуация в таблице очень хорошая, но это просто мотивационный аспект, чтобы не расслабляться и пахать дальше.