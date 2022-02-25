Йовичевич: «Вырвались из Днепра, сели в машины и поехали на запад, в сторону Львова»

Фото: footballua.tv

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал Sportske novosti, как пытался выехать из Украины.

Проехали 120 километров от Днепра, но сегодня, вероятно, дальше не поедем. Мы примерно в 10 часах езды от Львова, нас ждет ночь, комендантский час, неопределенность. По дороге остановились в отеле. Вместе со мной Невен Джурасек и другие иностранцы из клуба. Завтра постараемся продолжить путь. Пока я вам это говорю, вокруг нас слышны взрывы, нацеленные на военные объекты и базы. Это лотерея: кто знает, что нас ждет в ближайшие дни.

Мы провели на заправке три часа – покупали воду в канистрах, заправляли авто. Не знаю, хватит ли нам горючего, чтобы доехать до Львова. Мы хоть из города успели выбраться, некоторым другим не так повезло.

Я разговаривал со Срной и Вукоевичем, они в Киеве заблокированы. Не могут покинуть город. Я звонил в наше посольство, но никому не смог дозвониться. Поверьте, я многое в жизни пережил — и землетрясение в Загребе, и многое другое. Но это ужас».