Хавбек «Александрии» замахнулся на финал Кубка Украины
Юный хавбек «Александрии» не скрывал эмоций после дубля в ворота «Металлиста 1925»
Воспитанник клуба лишь в текущем сезоне стал подпускаться к первой команде
Эмиль Мустафаев / Фото - ФК Александрия
Полузащитник «Александрии» Эмиль Мустафаев поделился в эфире Футбол NEWS эмоциями после своего дубля в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Металлиста 1925» (5:2).
Эмоции не передать, очень тяжело это описать – дебютные 2 гола. Очень приятно, спасибо команде – поддержала меня. Спасибо тренеру за шанс.
Отметим, что Мустафаев лишь в текущем сезоне стал подпускаться к первой команде. Хавбек провел неполных четыре игры за «горожан».
Ранее полузащитник «Александрии» Игорь Кирюханцев заявил об амбициях на финал турнира.
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