Вернидуб опроверг переговоры Юрченко с «Шерифом»
Юрченко: «Настраивались на победу, но получился тяжелый матч»
«Десна» вновь потеряла очки
Фото: ФК Десна
Полузащитник «Десны» Владлен Юрченко прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 11 тура УПЛ.
«Было много борьбы и трудно было вскрывать оборону соперников. Никто не хотел пропускать. Все стояли в плотном блоке, и было достаточно тяжело находить моменты для ударов.
Хотя, во втором тайме у меня был момент — попал в штангу, вратарь чуть зацепил.
Настраивались на победу, но получился тяжелый матч и было нелегко. В принципе, были моменты как у них, так и у нас. Можно сказать, что в таком случае результат закономерен».
«Десна» не побеждает четыре матча подряд.
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