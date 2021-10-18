Юрченко: «Настраивались на победу, но получился тяжелый матч»

Фото: ФК Десна

Полузащитник «Десны» Владлен Юрченко прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 11 тура УПЛ.

Хотя, во втором тайме у меня был момент — попал в штангу, вратарь чуть зацепил.

Настраивались на победу, но получился тяжелый матч и было нелегко. В принципе, были моменты как у них, так и у нас. Можно сказать, что в таком случае результат закономерен».