Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку

Владлен Юрченко / Фото: Футбол 1/2/3

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, почему Владлен Юрченко находился на сайте чемпионата в заявке луганской «Зари».

– «Заря» или другой клуб не обращались с просьбой включить Юрченко в свою заявку?

– На данный момент нет. Документы или информация относительно него не поступала нам.