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Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку

Хавбек разорвал контракт с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59
Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку
Владлен Юрченко / Фото: Футбол 1/2/3

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, почему Владлен Юрченко находился на сайте чемпионата в заявке луганской «Зари».

– Это техническая ошибка. Мы обновляем нашу базу данных, и вылез такой фейл у нас. Наши айтишники уже исправили эту ошибку. Юрченко сейчас не зарегистрирован ни за одним клубом УПЛ. Он разорвал контракт и прекратил отношения с «Десной».

– «Заря» или другой клуб не обращались с просьбой включить Юрченко в свою заявку?

– На данный момент нет. Документы или информация относительно него не поступала нам.

Напомним, несколько дней назад Юрченко разорвал контракт с «Десной».

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Владлен Юрченко Заря Десна

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