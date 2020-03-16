Юрченко: «Долго не могу забить с игры и не могу найти причину»
Юрченко – о матче с «Динамо»: «Нужно выжимать свои моменты и забивать»
Полузащитник «Зари» считает, что итог поединка мог бы быть другим
15 марта 11:27
Владлен Юрченко / Фото - footboom
Хавбек «Зари» Владлен Юрченко в интервью программе «ПРОФУТБОЛ Digital» поделился эмоциями после поражения от киевского «Динамо» (0:2) в матче 18-го тура УПЛ.
«Знаете, вывеска – центральный тур, и в таких играх решают мелочи. Вот мелочи в этой игре и решили. Прострел – человек закатывается с мячом, а у нас такие же моменты не залетают. Думаю, если бы забили в первом тайме, игра совсем другая была бы. По игре, и по всему, там бы уже без шансов было бы. Но это мелочи – мы не забили, они забили. Сразу же второй – вдогонку. Сказать, что мы какие-то осмысленные голы [пропустили] с их стороны – нет, простая мелочь, которая решила исход. Есть моментами хорошая игра, но когда команда проигрывает, какое удовольствие может быть? Мы в Лиге Европы тоже играли первые матчи хорошо и проигрывали, а потом уже не такие яркие – и 3 очка. Нужно выжимать моменты свои и забивать».
А тем временем Мирчу Луческу признали лучшим тренером 18-го тура УПЛ.