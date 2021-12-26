Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»

Хавбек рассказал о ситуации внутри клуба

Владлен Юрченко / Фото - ФК Десна

Покинувший «Десну» полузащитник Владлен Юрченко рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате в черниговском клубе.

Почему многие уходят из «Десны»: вы, Тотовицкий, Будковский?

Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.

То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?

Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.

Задолженность за сколько месяцев?

У каждого по-разному, точно не могу сказать.

Президент «Десны» поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?

Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.

Рябоконь не планирует покинуть «Десну» в связи с уходом ряда игроков?

Без понятия.

Юрченко также рассказал, возможно ли возвращение в «Зарю».