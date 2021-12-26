Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»

Хавбек рассказал о ситуации внутри клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
18:03
Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Владлен Юрченко / Фото - ФК Десна

Покинувший «Десну» полузащитник Владлен Юрченко рассказал о ситуации с задолженностью по зарплате в черниговском клубе.

Почему многие уходят из «Десны»: вы, Тотовицкий, Будковский?

Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.

То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?

Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.

Задолженность за сколько месяцев?

У каждого по-разному, точно не могу сказать.

Президент «Десны» поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?

Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.

Рябоконь не планирует покинуть «Десну» в связи с уходом ряда игроков?

Без понятия.

Юрченко также рассказал, возможно ли возвращение в «Зарю».

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владлен Юрченко Десна Андрей Тотовицкий Филипп Будковский Александр Рябоконь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Юрченко: «Я разорвал контракт с «Десной»
Юрченко: «Я разорвал контракт с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:02
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Будковский назвал матчи за «Десну», которые запомнились по-особенному
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 14:58
Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Будковский: «Мне было комфортно в «Десне», но так складывается футбольная жизнь»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 07:57
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 19:36
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 18:01
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 12:48

Новости: Футбол

«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
Украинская Премьер-лига
19:32
«Арсенал» и «Тоттенхэм» синхронно разгромили соперников
«Арсенал» и «Тоттенхэм» синхронно разгромили соперников
Премьер-Лига (Англия)
19:11
«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»
«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»
Премьер-Лига (Англия)
18:50
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Лестер». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Лестер». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
18:37
Довбык назвал защитников, которые «не чувствовали» его в физической борьбе
Довбык назвал защитников, которые «не чувствовали» его в физической борьбе
Украинская Премьер-лига
18:32
Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Украинская Премьер-лига
18:03
Сразу три защитника «Арсенала» пропустили матч с «Норвичем» из-за коронавируса
Сразу три защитника «Арсенала» пропустили матч с «Норвичем» из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
17:46
Призван спасти от вылета. Максим Коваль может стать одноклубником Харатина
Призван спасти от вылета. Максим Коваль может стать одноклубником Харатина
Украинские легионеры
17:23
Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»
Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»
Украинская Премьер-лига
17:02
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
54
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
8
Все новости