Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»
Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом
И будет зарабатывать на уровне игроков «Динамо» и «Шахтера»
Владлен Юрченко / Фото: Twitter
Бывший игрок «Зари» и «Десны» Владлен Юрченко на днях подпишет контракт с «Ригой», сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, зарплата Юрченко будет на уровне зарплат игроков «Динамо» и «Шахтера».
28-летний игрок, напомним, разорвал контракт с «Десной» в конце декабря.
Отметим, что «Рига» заняла 4-е место в чемпионате Латвии в 2021-м году.
Ранее сообщалось, что в Украине на Юрченко претендуют «Ворскла» и «Черноморец».
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