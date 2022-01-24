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Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом

И будет зарабатывать на уровне игроков «Динамо» и «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59
Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом
Владлен Юрченко / Фото: Twitter

Бывший игрок «Зари» и «Десны» Владлен Юрченко на днях подпишет контракт с «Ригой», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, зарплата Юрченко будет на уровне зарплат игроков «Динамо» и «Шахтера».

28-летний игрок, напомним, разорвал контракт с «Десной» в конце декабря.

Отметим, что «Рига» заняла 4-е место в чемпионате Латвии в 2021-м году.

Ранее сообщалось, что в Украине на Юрченко претендуют «Ворскла» и «Черноморец».

Петр Приходько
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Владлен Юрченко

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